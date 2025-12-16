Los accionistas de Hang Seng Bank votarán el 8 de enero la propuesta de compra de HSBC

Según informaron ambas entidades a la Bolsa de Hong Kong este lunes, Hang Seng Bank llevará a cabo dos reuniones -primero, para obtener la aprobación de la Justicia local, y luego, con accionistas- el mencionado día, en el que también prevé desvelar el resultado de las votaciones.

Somerley Capital, como asesor financiero independiente, consideró que la propuesta es "justa y razonable" y recomendó a los accionistas que voten a favor de la operación, que contempla la compra, por parte del mayor banco de Europa, del 37 % que aún no controla de la entidad local por 106.000 millones de dólares hongkoneses (13.625 millones de dólares, 11.594 millones de euros).

El precio, de 115 dólares hongkoneses (14,8 dólares, 12,6 euros) por acción, supuso una prima superior al 30 % con respecto a los niveles de cotización previos al anuncio, aunque esa brecha se ha cerrado desde entonces y, al último cierre, era ya de menos del 1 %.

El consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery, desmintió que la oferta tuviera por objetivo resolver los problemas de préstamos tóxicos de Hang Seng Bank, y aseguró que el banco británico busca "una mayor alineación", prometiendo "más inversión" para satisfacer las necesidades de mercados y clientes, y aprovechar "las múltiples oportunidades de crecimiento que esperan a Hong Kong".

En su última cuenta de resultados, HSBC cifró en 125 puntos básicos el impacto de la compra total de Hang Seng Bank en términos de reducción de capital, razón por la cual no anunciará nuevas recompras de acciones durante al menos tres trimestres.

Hang Seng Bank fue fundado en 1933, y HSBC adquirió un 51 % de su capital en 1965, siete años antes de salir a bolsa y convertirse en el primer banco en hacerlo en Hong Kong tras la II Guerra Mundial.