Los Obama habían quedado con Rob Reiner y su mujer la noche de su asesinato

"Los conocíamos desde hace muchos, muchos años. Se suponía que íbamos a verlos esa noche. Anoche. Y recibimos la noticia", dijo el lunes en el programa nocturno Jimmy Kimmel Live!.

El director, autor de clásicos como 'When Harry Met Sally' ('Cuando Harry encontró a Sally', 1989), fue degollado el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner.

Su hijo mediano, Nick, fue detenido como presunto sospechoso del asesinato de sus padres, cuyos cuerpos fueron hallados por la hija de la pareja, Romy, según la prensa estadounidense.

Michelle Obama apuntó que los Reiner eran unas de las personas más "valientes y decentes".

Con ese comentario hizo una mención implícita al mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, que en su recuerdo al cineasta atribuyó el crimen a "la ira" que Reiner "provocó en otros a través de su enorme, inflexible e incurable enfermedad que paraliza la mente, conocida como Síndrome de Trastorno por Trump".

El comentario de Trump sobre Reiner no se limitó a su red social, Truth Social. En el Despacho Oval de la Casa Blanca, en una charla con periodistas, reiteró después que no era "nada fan" del director, a quien consideró alguien "muy malo" para el país y una persona "trastornada".

"No están trastornados. Lo que siempre han sido es gente apasionada en una época en la que no hay mucha valentía. Eran el tipo de personas que estaban dispuestas a respaldar con sus acciones aquello que les importaba: les preocupaba su familia, su país, esa es la verdad", concluyó la ex primera dama.