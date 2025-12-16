Lula pide a Macron y Meloni que firmen el acuerdo de la UE con el Mercosur

Lula se dirigió directamente a Macron y Meloni durante un discurso en Brasilia, asegurando que la agricultura brasileña no hará competencia a la de los países europeos una vez que esté en vigor el acuerdo, porque los productos agrícolas suramericanos son de tipo y calidades diferentes.

"Espero que mi amigo Macron y la primera ministra Meloni, de Italia, asuman la responsabilidad (...) y traigan la buena noticia de que van a firmar el acuerdo y de que no van a tener miedo de perder competitividad con el pueblo brasileño", dijo Lula.

El gobernante brasileño recalcó que los países suramericanos están "cediendo más" que los europeos y aseguró que los dos bloques comerciales están "dispuestos" a firmar el acuerdo el sábado, durante la cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en Foz do Iguaçu.

El Parlamento Europeo dio luz verde este martes a unas nuevas cláusulas de salvaguarda ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos considerados sensibles.

El Consejo de la Unión, en el que están representados los Gobiernos de los países europeos, y la Eurocámara se reunirán el miércoles para tratar de cerrar la posición europea, después de que ambas instituciones hayan pactado sus condiciones.

Francia es el país más relevante que aún mantiene el rechazo al pacto y ha establecido tres condiciones para su apoyo al acuerdo con Mercosur: cláusulas de salvaguarda sólidas y operativas, la aplicación de las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.

De manera paralela a las negociaciones en las instituciones comunitarias, el Senado francés aprobó este martes una resolución que insta al Gobierno a llevar el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para bloquearlo.