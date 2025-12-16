Macron reitera a los líderes europeos su oposición al actual acuerdo con Mercosur

"El presidente fue muy claro con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el sentido de que el acuerdo no cumple actualmente los requisitos para proteger a los agricultores franceses", señalaron las fuentes.

Francia pidió el pasado domingo que se posponga hasta 2026 la votación prevista para esta semana en el Consejo Europeo para obtener las salvaguardas que reclama.

El acuerdo facilitará la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, a lo que se opone el sector agrícola francés que protagoniza desde hace días una protesta en el suroeste de Francia con cortes de autopistas y carreteras en oposición al protocolo de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa del bovino que incluye el sacrificio de los rebaños cuando se detenta un caso positivo.

Este tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) facilitará, además, las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores.

Pese a reconocer que la Comisión Europea escuchó las preocupaciones de Francia y otros socios de la UE sobre el acuerdo con Mercosur, y propuso salvaguardas, París estima que esos avances aún están incompletos y deben finalizarse e implementarse de forma sólida y eficaz para obtener resultados y evaluar plenamente su impacto en los sectores afectados, especialmente la agricultura.

En octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de salvaguardias agrícolas para complementar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que está siendo negociado desde hace un cuarto de siglo.

Esta propuesta aún debe ser votada por el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo esta semana.

Francia ha establecido tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes; medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; y controles a las importaciones.