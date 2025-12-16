Maduro convoca para enero un "poderoso congreso" para la defensa y desarrollo de Venezuela

Maduro adelantó que "en las próximas horas" emitirá un decreto presidencial con la convocatoria al que denominó Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, en el que espera que participen todos los poderes, instituciones y sectores de la nación, incluyendo la Fuerza Armada.

En ese sentido, afirmó que es una decisión "absoluta y total" la de "avanzar por el camino de la revolución bolivariana profunda", en referencia al proyecto y movimiento chavista.

El mandatario anunció que sus principales autoridades se reunirán el viernes para planificar el congreso, en el que, dijo, se debe abordar la "defensa integral del país en cualquier circunstancia", con "la voz cantante clave" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de las acciones para el desarrollo económico.

El jefe de Estado también indicó que en ese encuentro se debe asumir "el proyecto de construcción de un nuevo sistema electoral perfecto, infalible y accesible".

Por otra parte, pidió que el Parlamento para el período 2026-2031, que comenzará el próximo 5 de enero, elabore un "gran proyecto para una reforma constitucional que dinamice, actualice y fortalezca los derechos" establecidos en la carta magna, algo en lo que, según el Gobierno, ya ha trabajado este año una comisión designada por Maduro y encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab.

"A ponerse alpargatas (a prepararse) que lo que viene es tremenda reforma constitucional democratizadora y constructora del nuevo Estado en Venezuela", dijo el líder chavista.

Tras hacer estos anuncios, Maduro expresó que "todos los caminos conducen a la consolidación de la estabilidad y la paz frente a la amenaza imperial", en alusión a EE.UU.

Desde agosto, la nación norteamericana mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe para, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen que le permita a EE.UU. apoderarse de los recursos energéticos venezolanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a su país.