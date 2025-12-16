Maduro dice que Venezuela enfrenta una "agresión multidimensional" de Estados Unidos

En un congreso constituyente con trabajadores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro afirmó que esa "agresión multidimensional" va desde el "terrorismo psicológico" hasta la "piratería" de los "corsarios que asaltaron" el buque petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre, que trasladaba crudo venezolano.

En este contexto, el mandatario -a quien Estados Unidos y otros países consideran ilegítimo- aseguró que Venezuela está preparada y derrotará la "oligarquía" y el imperialismo" en "cualquier circunstancia".

"Hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y es más: estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente, sin intermediarios", indicó Maduro, sin ofrecer más detalles.

Esta declaración se da en medio de un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defiende como acciones contra el narcotráfico, pero que Maduro interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a "un proceso de decomiso" y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reiteró este martes su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad" al volar sobre Venezuela y exhortó a extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo controlado por el país suramericano y zonas del Caribe sur y oriental.