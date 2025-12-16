Maduro estrena gorra similar a la MAGA de Trump, pero con el mensaje: "no war, yes peace"

Con motivo de su cumpleaños, el pasado 23 de noviembre, una trabajadora del sector público decidió regalar una gorra al líder chavista durante un acto oficial y Maduro, sonriente, se la puso.

"Yo soy un hombre agradecido, me gusta mucho los regalos y hay plazo hasta el 31 de diciembre para los regalos de cumpleaños, así que agradezco mucho esta gorra con el mensaje central: no war, yes peace!", dijo Maduro, tras recibir el obsequio, durante el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Se va a hacer la gorra famosa de la temporada nacional e internacionalmente", continuó el mandatario.

La gorra roja es similar a la MAGA ('Make America Great Again', "Hagamos Grande a los Estados Unidos Otra Vez" ) que usó Trump durante su campaña.

"No war, yes peace", es el nuevo lema de Maduro en cada actividad oficial para enviar un mensaje a Estados Unidos, país al que acusa de querer derrocarlo a través del despliegue aeronaval en el Caribe iniciado en agosto pasado.

Según Washington, la movilización militar es para combatir el narcotráfico, pero Caracas denuncia que buscan apoderarse de los recursos del país suramericano y un "cambio de régimen".

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, aunque funcionarios venezolanos como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, considera que se trata de un "invento".

El despliegue naval es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).