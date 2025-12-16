Marruecos activa una alerta roja por fuerte oleaje tras el temporal que dejó 37 muertos

La Dirección General de Meteorología de Marruecos alertó, en su página de Facebook, de que se esperan olas fuertes y regulares con alturas que podrían alcanzar entre 5 y 6,5 metros, en la costa atlántica desde Mehdia (al norte de Rabat) hasta Cabo Ghir (al norte de Agadir).

La alerta roja estará vigente desde las 20.00 horas hasta las 06.00 horas del miércoles (de las 19.00 a las 05.00 GMT) en todo este tramo que supone unos 500 kilómetros de costa.

Además, la marea alta subirá entre 3 y 3,20 metros, lo que incrementará el riesgo en la fachada atlántica afectada, al potenciar las corrientes marinas y la violencia del rompiente en la costa.

La alerta roja implica un peligro elevado para la navegación marítima, las actividades portuarias y las zonas costeras expuestas.

La administración meteorológica recomendó evitar acercarse a las playas, muelles, rompeolas rocosos y dársenas portuarias durante el período de vigencia de la alerta.

Asimismo, aconsejó a pescadores y propietarios de embarcaciones de recreo posponer cualquier salida hasta la mejora de las condiciones.

Además, instó a seguir de cerca los boletines meteorológicos oficiales y las instrucciones de las autoridades locales antes de realizar cualquier actividad cerca del mar o en alta mar.

Un total de 37 personas murieron el domingo pasado debido a inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la provincia atlántica de Safi, 350 kilómetros al sur de Rabat, donde las precipitaciones superaron los 60 milímetros en un lapso de tres horas.