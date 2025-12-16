Menos del 20 % de transportistas acatan llamado a paro, dice el Gobierno de Paraguay

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, afirmó que faltaron entre 150 y 190 buses durante el día, un número que el Estado paraguayo repuso -afirmó- con unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a través de un plan diseñado para atender la contingencia.

"Por lo que observamos, el número de buses faltantes fue bastante reducido, incluso vimos circular buses de las empresas que llamaron al paro", dijo Fernández a periodistas.

Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) activó un programa piloto de buses eléctricos que prestaron servicio en una de las vías más concurridas de Asunción, que conecta con ciudades de la periferia de la capital paraguaya.

En un comunicado de prensa, el MOPC informó que el llamado a paro transcurrió sin "incidentes, accidentes ni hechos de violencia vinculados a la circulación de los buses".

Además, la cartera insistió en que se registró "más del 80 % de la circulación habitual de buses" este martes.

EFE constató que la jornada no varió respecto a días pasados en la capital paraguaya, donde la prestación del servicio de transporte público suele presentar retrasos y escasez de unidades.

Los conductores reclaman el veto presidencial parcial de la Ley de Reforma del Transporte Público, aprobada por el Senado el 10 de diciembre pasado, que deberá ser sancionada por Peña para su entrada en vigor y que establece la modernización del sistema de transporte de pasajeros y redefine el marco regulatorio del servicio.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte de Paraguay (Fetrat), Gerardo Giménez, sostuvo el lunes que la norma fue aprobada en el Congreso pese a que expresaron su oposición a tres artículos, entre ellos uno que considera ese servicio público como "imprescindible", lo que consideró limitará su derecho a la huelga.

Los trabajadores del sector también temen que la ley afecte su estabilidad laboral, según Giménez.

El llamado a paro incluye otra jornada que debe cumplirse este miércoles.