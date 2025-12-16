Merz celebra los planes de la CE de flexibilizar el veto al motor de combustión

"Es bueno que la Comisión, tras la clara señal dada por el Gobierno alemán, flexibilice la regulación del sector del automóvil. Una mayor apertura a diversas tecnologías y más flexibilidad son los pasos adecuados para compaginar las metas de protección del clima, la realidad del mercado, de las empresas y de los puestos de trabajo", dijo Merz en un comunicado.
"Examinaremos ahora en detalle las nuevas propuestas de la Comisión. La apertura a diversas tecnologías tiene un significado clave. Además, las nuevas normas no deben llevar a generar más burocracia", agregó.
Con ello, precisó, se refería a la imposición de cuotas de determinados tipos de vehículos en las flotas de empresa, que Alemania sigue rechazando.
Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar "créditos", que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y de combustibles sintéticos (efuels).
Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a después de 2035.