Militar canadiense es detenido por supuestamente espiar para Ucrania

El suboficial mayor Matthew Robar fue arrestado por las autoridades militares canadienses y acusado de proporcionar información secreta a un país extranjero, aunque en el momento de su detención no se identificó el país.

Robar, especializado en contrainteligencia, compareció el lunes ante un tribunal militar y, aunque durante la vista no se reveló el nombre del país para que el suboficial supuestamente espió, The Globe and Mail dijo este martes que es Ucrania.

El suboficial mayor, que estaba destinado en el Comando de Inteligencia de las Fuerzas Canadienses, está acusado por las autoridades militares y la Policía Montada de Canadá de "comunicación de información especial de operaciones" y "abuso de confianza", entre otros cargos.

Durante la vista del lunes, el fiscal militar señaló que Robar, que se enfrenta a un consejo de guerra, "no estuvo motivado por ganancias personales o financieras ni para causar daño".

Según las autoridades canadienses, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, Robar se comunicó con el integrante de un servicio de inteligencia extranjero sobre la puesta en marcha de un proyecto que había sido rechazado por los superiores del suboficial.

Aunque no tenía autorización, Robar continuó participando en el proyecto y estableció una relación directa con el agente extranjero, con quien compartió información secreta del Gobierno canadiense, incluida una "evaluación de inteligencia de una entidad extranjera, los movimientos planificados de un socio militar extranjero" así como la identidad de otro militar canadiense que trabaja en labores de inteligencia.