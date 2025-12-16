Montenegro avanza en la adhesión a la UE con el cierre de cinco nuevos capítulos

"La UE celebra el progreso de Montenegro al cerrar hoy cinco capítulos adicionales. Esto significa que ya se han cerrado un total de doce capítulos de negociación, lo que supone un avance significativo en el camino del país hacia la integración europea", expresó en un comunicado la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, Marie Bjerre, en nombre de la presidencia de turno danesa del Consejo de la UE.

El cierre de cinco nuevos capítulos -áreas en las que un país candidato debe adaptar su legislación y sus políticas- se produjo tras la vigesimocuarta reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro, celebrada este martes, a la que asistieron la representante danesa, Bjerre; la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, y el primer ministro montenegrino, Milojko Spajić.

En concreto, el país de los Balcanes cerró provisionalmente las negociaciones de adhesión sobre los capítulos de derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios, libre circulación de capitales, derecho de sociedades, agricultura y desarrollo rural y pesca.

Así, Montenegro deja cerrados provisionalmente 12 de los 33 capítulos que el país ha abierto en sus negociaciones de adhesión a la UE.

Según los principios de negociación refrendados por la Conferencia de Adhesión, los acuerdos alcanzados durante las negociaciones no podrán considerarse definitivos hasta que se alcance un acuerdo global para todos los capítulos, por lo que la UE podrá reevaluarlos cuando lo considere oportuno.

Tras el acuerdo alcanzado, el primer ministro montenegrino celebró que el país "ha superado un tercio de la meta" y manifestó con "esperanza y entusiasmo" su intención de seguir avanzando en las negociaciones de adhesión el próximo año.

"Entramos en 2026 con gran esperanza y entusiasmo por un año aún mejor, más centrado, con mayor cooperación interinstitucional, confianza y diplomacia, gracias a lo cual daremos la bienvenida al próximo con la satisfacción del trabajo bien hecho", declaró en un mensaje publicado en la red social X.

La comisaria Kos señaló en noviembre que Montenegro -país solicitante a su adhesión a la UE en 2008 y candidato desde 2010- es el candidato "mejor posicionado" para integrarse en el bloque comunitario.

La Comisión Europea señaló entonces la posibilidad de "concluir las negociaciones de adhesión antes de finales de 2026", aunque destacó que para alcanzarlo "es fundamental mantener un progreso constante en las reformas y procurar un consenso político amplio y sostenido".

"Siempre que se mantenga el ritmo de las reformas, Montenegro va por buen camino para alcanzar este ambicioso objetivo", agregó el Ejecutivo comunitario.