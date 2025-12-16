Mueren siete mineros al derrumbarse un pozo en una mina de oro en el norte de Zimbabue

“La Policía ha recibido el informe de siete mineros artesanales fallecidos en el derrumbe de una mina y cuatro heridos graves en la mina de Alisha. Siete cuerpos fueron recuperados de la mina y trasladados a la morgue, mientras que los otros cuatro heridos están siendo atendidos en el Hospital de Chegutu”, dijo a EFE el portavoz de la Policía de Zimbabue, Paul Nyathi.

La minería artesanal ilegal es una práctica generalizada en Zimbabue, donde este tipo de accidentes son comunes, especialmente en la mina de Mazowe, provincia de Mashonalandia Central, que contiene varios pozos antiguos en desuso y ha permanecido inactiva desde 2018.

En el último mes, ocho mineros murieron tras quedar atrapados bajo tierra cuando un pozo se derrumbó después de inundarse en la mina de oro Redwing en el este del país.

Esta mina ha sufrido en los últimos años varios derrumbes de pozos en los que han quedado atrapados mineros, lo que llevó a la Agencia de Gestión del Medio Ambiente de Zimbabue a cerrarla en enero de 2023. Sin embargo, muchos trabajadores siguieron operando ilegalmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se estima que unas 500.000 personas participan en esta actividad, ya que representa una de las principales fuentes de divisas para el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos de la refinería estatal Fidelity, Zimbabue alcanzó en 2024 una producción récord de 36,48 toneladas de oro, un 21 % más que el año anterior, impulsada principalmente por los mineros artesanales, cuya producción aumentó casi un 30 %, muy por encima del 11,4 % registrado por las grandes compañías.

El oro, junto con el tabaco y el platino, figura entre las principales fuentes de divisas extranjeras y los principales destinos del oro zimbabuense son Asia y Emiratos Árabes Unidos.