Museo del Holocausto de Buenos Aires investiga documentos nazis hallados en Corte Suprema

El Supremo informó que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto -conocido como Museo del Holocausto-, Jonathan Karszenbaum, firmaron una adenda a un convenio de cooperación con el objetivo de investigar, difundir y preservar dicha documentación de alto valor histórico vinculada al nazismo.

El acuerdo permitirá al museo acceder al contenido de doce cajas identificadas, clasificadas y preservadas por especialistas de la Corte dentro de un proceso que incluyó tareas de limpieza, inventario y digitalización bajo estrictas medidas de seguridad.

Según precisó el Supremo, la colaboración se desarrollará respetando la legislación sobre protección de datos personales y garantizando la confidencialidad de la información, mientras que los investigadores se comprometieron a utilizar el material únicamente con fines científicos, históricos y sociológicos.

Tras la firma del acuerdo, Karszenbaum y la directora de la Biblioteca y el Museo de la Corte, Jessica Susco, mantuvieron una reunión para definir los aspectos operativos del acceso a la documentación, en la que participará un historiador del Museo del Holocausto.

Las cajas fueron halladas de manera fortuita durante tareas de traslado de archivos y reformas para la creación del futuro museo del máximo tribunal, cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026.

El material fue abierto formalmente el pasado 9 de mayo por Rosatti, en un acto del que participaron autoridades del Museo del Holocausto y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y quedó resguardado en una sala especialmente acondicionada del Palacio de Tribunales.

De acuerdo con el inventario preliminar, las cajas contienen más de 4.600 carnés del Deutsche Arbeitsfront (Frente Alemán del Trabajo), identificados como libretas rojas, y otros 400 de la Unión Alemana de Gremios, además de fichas nominadas, fotografías y material propagandístico del régimen de Adolf Hitler.

Según la Corte Suprema, el objetivo de la investigación es determinar si la documentación puede aportar información clave sobre el Holocausto y arrojar luz sobre aspectos poco conocidos, como las redes y circuitos del nazismo fuera de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.