Nicaragua nombra nuevo gobernador ante el BID y BM tras renuncia de ministro de Hacienda

Espinoza Rivera también fue designado gobernador suplente de Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), según un acuerdo presidencial.

A través de cuatro acuerdos oficiales, los copresidentes nicaragüenses dejaron sin efecto el nombramiento del anterior ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Danilo Mojica Aguirre, como gobernador ante esos organismos financieros internacionales.

Mojica Aguirre renunció a su cargo la semana pasada, en el que duró 106 días.

En su lugar, Ortega y Murillo nombraron a Nicolás Espinoza Rivera en el cargo de viceministro de esa cartera, con las funciones de ministro.

La pareja presidencial autorizó al nuevo viceministro a que, entre sus competencias, firme "todos los documentos relacionados a la Administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público".

Desde 2012 hasta junio de 2024, el ministro de Hacienda fue Iván Acosta, quien renunció a su cargo tras ser sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por ayudar a "reprimir y desmantelar las instituciones democráticas" en Nicaragua.

En mayo de 2020, Estados Unidos sancionó a Acosta por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

EE.UU. responsabilizó a Acosta "de haber coordinado las financias del régimen para dar prioridad a la represión, evitar reformas democráticas y la toma de responsabilidad por violaciones de derechos humanos".

En mayo de 2020, Ortega le retiró los poderes a Acosta como su ministro de Hacienda para esquivar las sanciones de Estados Unidos, aunque lo mantuvo en el cargo hasta 2024.

En su lugar, Ortega nombró entonces a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, quien era el viceministro de esa cartera y ex dirigente sindical, y se retiró por jubilación.

Gallardo Pallaviccine fue reemplazado por Mojica Aguirre, hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón.