Noboa entrega 9,4 millones de dólares en equipamiento táctico a los militares de Ecuador

"Un presidente que protege, cuida y que apoya a las Fuerzas Armadas es un presidente que apoya a la ciudadanía y al progreso del país", dijo Noboa en la ceremonia de entrega de equipamiento tecnológico y táctico a las Fuerzas Armadas, institución clave en el resguardo de la soberanía del Ecuador.

Con una inversión de 9,4 millones de dólares, entregó 54 camionetas y 24 motocicletas; seis drones para labores de vigilancia; 25.103 uniformes y botas; y 350 paracaídas.

"Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra: una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla", sostuvo Noboa.

Por su parte, Jhon Miño, comandante general de la Fuerza Terrestre, agradeció el apoyo del Ejecutivo a la defensa y seguridad nacional.

Reafirmó el compromiso de las FF.AA. de mantener los más altos intereses de la nación "actuando con firmeza y lealtad con el pueblo ecuatoriano".

A nombre de los soldados, el capitán de Infantería, Daniel Levoyer, afirmó que este equipamiento será fundamental en las labores militares que promueven la seguridad del país.

Durante su alocución, Noboa afirmó que su administración no se detendrá en el combate a las amenazas.

"Vivimos un momento clave en la historia del Ecuador y de toda la región: un momento en el que decidimos recuperar al país de las garras del crimen, en todas sus formas y construir una sociedad más justa, donde el trabajo, la paz y la seguridad no sean un privilegio, sino un derecho para todos", finalizó.