Obispos hondureños piden respeto a voluntad popular en urnas en medio de crisis electoral

En un mensaje dirigido a los hondureños "de buena voluntad", los obispos afirmaron que, tras la expresión pacífica de la voluntad ciudadana en las elecciones del pasado 30 de noviembre, "no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla".

Además, manifestaron que "preocupan y entristecen" las noticias que rodean el proceso electoral, cuyos resultados oficiales aún no han sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tiene plazo hasta el 30 de diciembre en base a la ley.

El pronunciamiento de la CEH reiteró sus llamados "a la paz, al diálogo y al respeto a las leyes e instituciones, en el marco de nuestra Constitución".

"Seguimos orando", subraya la reacción de los obispos, que se produce en un contexto de incertidumbre por el retraso de un escrutinio especial de 2.792 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A ello se suma que este martes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció la gesta de un golpe contra su gobierno así como que el expresidente Juan Orlando Hernández, recién indultado por Donald Trump a su condena por narcotráfico, "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Simpatizantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) ya comenzaron esta semana a protestar, tras el llamado del coordinador de ese partido, el expresidente Manuel Zelaya, al considerar fraudulentas las elecciones.

La contienda por la victoria electoral enfrenta a Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que encabeza el conteo con 40,54 % de los votos y cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, y a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19 %, quien cuestiona los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras el escrutinio del 99,80 % de las actas.

Según el CNE, la demora del escrutinio especial, previsto para el sábado pasado, responde a obstáculos administrativos, a la falta de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y a procesos tecnológicos pendientes.

La candidata del gobernante Libre, Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de las papeletas.