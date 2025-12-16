Oliver Laxe al conocer la preselección de 'Sirat': "¿Cómo no creer en la magia del mundo?"

"Estoy en medio de la sala viendo la obra (...) con todo mi equipo más próximo, con la gente del museo... y de repente viene alguien y nos dice que tenemos cinco nominaciones... ¿Cómo no creer en la magia del mundo? ¿Cómo no creer que vivimos en un mundo encantado?", dijo.

Laxe se mostraba así de sorprendido, emocionado y hasta conmovido con la noticia, y eso que esta misma mañana estaba escéptico y confesaba que no creía en sus opciones de ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood.

El proyecto que representa a España en la carrera por el Óscar se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López) y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una 'rave' ilegal en la montaña.

Al ser preguntado sobre qué han visto los académicos en 'Sirat', Laxe opinó que "la gente está cansada de ver las mismas pelis".

"Yo creo -abundó- que la gente es consciente de la proeza industrial y estética, que es muy difícil hacer una película tan a contracorriente hoy en día y, además, creo que la película está habitada. Hay algo de la película y de las imágenes que te embriagan de alguna manera".

"Es como una corriente de electricidad", explicó Laxe sobre 'Sirat', un filme que muestra "algo muy duro". Y añadió: "yo entiendo que haya gente que lo rechace, pero creo que es muy sano, muy necesario".

"No sé si nos vamos a quedar aquí o vamos a ir más adelante. Pinta bien, pinta bien. El objetivo, sobre todo, es poder seguir compartiendo la película, poder seguir legitimando este gesto que es 'Sirat' y poder acumular el máximo de libertad para los siguientes trabajos", confesó el director tras reconocer su desconocimiento de este proceso porque no tiene experiencia en la carrera hacia Los Ángeles.

Ilusionado con el futuro, se mostró motivado por el respaldo que supone este nuevo paso, una vez que 'Sirat' se ha colocado entre las precandidatas para optar al Óscar en cinco categorías.

Además de mejor película internacional, banda sonora y sonido, 'Sirat' también se encuentra en la preselección para competir en la categoría cásting y cinematografía en las nominaciones a los premios Óscar, previstas para el próximo 22 de enero.