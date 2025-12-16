Oliver Laxe, Premio del Jurado en Cannes, presenta una instalación artística en España

El director español nacido en Francia, que se define a si mismo como "artista plástico", dijo hoy que 2025 ha sido un año complicado" y le ha costado "encontrar algunos días para este montaje", pero se ha mostrado "muy contento" porque esta pieza forma parte de su "proceso de experimentación personal".

El día de la presentación del nuevo proyecto de Oliver Laxe (París, 1982) ha coincidido con otro hito en su carrera, pues este martes también se dará a conocer la lista de películas preseleccionadas a Mejor Película Internacional en la próxima gala de los Premios Óscar, a la que aspira 'Sirat' (2025).

La instalación, que podrá ser visitada del 17 de diciembre al 20 de abril, bebe directamente de la actual candidata, sin embargo es "completamente independiente de 'Sirat'" - en palabras del cineasta- e incorpora otros materiales inéditos.

En 15 minutos la instalación refleja "todas sus preocupaciones y obsesiones contenidas", según uno de los comisarios de la obra, Chema González, quien mencionó la experiencia del desierto, el misticismo en lo natural o la herida humana como algunas de los temas más recurrentes en su filmografía.

Sin embargo, el artista admitió que con esta inmersión sonora y audiovisual también ha querido explorar el concepto del 'Hu', "un sonido primigenio que antecede a toda experiencia corporal o somática" o "un hálito divino", que para él conecta lo corporal con lo espiritual.

Al mismo tiempo, 'Hu. Baila como si nadie nos viera' inaugura la nueva programación del Espacio 1 del Museo Reina Sofía, dedicado a proyectos de artistas y cineastas que investigan formas de creación audiovisual que rompen con la proyección cinematográfica tradicional en sala.

En el caso del diseño de Laxe, tan solo tres paredes bastan para configurar una experiencia sensorial que parte del proceso creativo, la investigación y las grabaciones que dieron lugar a 'Sirat' y la documentación filmada de las mezquitas y templos zoroástricos que visitó hace una década en uno de sus viajes por Irán.

"Llevo años experimentando estas comunidades alternativas, viendo lo que tienen de sagrado, la fragilidad de sus bailes (...), cosas que he experimentado como artista", enunció el cineasta, para quien este tipo de experiencias ancestrales sirven como una forma de terapia catárquica.

El subtítulo 'Baila como si nadie os viera' procede de un verso del poeta místico persa Yalal ad-Din Muhammad Rumi y la melodía ha sido creada por el compositor original de 'Sirat', Kangding Ray (Francia, 1978).

La muestra se acompañará de un programa de Cine del Museo que incluirá una retrospectiva de su filmografía y una carta blanca con cuatro películas escogidas por el cineasta, a partir de enero de 2026.