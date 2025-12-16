ORF no ocultará abucheos ni protestas en Eurovisión 2026, marcado por polémica por Israel

"Como medio público estamos obligados a hacer periodismo, también en un evento de entretenimiento", afirmó la directora de Programas de ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, en una rueda de prensa en la que subrayó que la cadena tiene la obligación de mostrar la realidad tal y como se produzca.

La directiva recalcó que ORF, en cualquier caso, sí aplicará criterios periodísticos basados en la "proporcionalidad".

En ese sentido, precisó que si se producen protestas o abucheos de importancia, estos no serán ocultados en la retransmisión.

No obstante, matizó que la cobertura evitará amplificar acciones minoritarias que busquen una atención desproporcionada.

"Si se trata de pequeños grupos que intentan generar una atención que no se corresponde con la gran mayoría que celebra y aplaude, no es necesario enfocar cada protesta individual", explicó la directiva de ORF, defendiendo la responsabilidad editorial de contextualizar la situación.

Groiss-Horowitz destacó que ORF cuenta con una amplia experiencia en este tipo de coberturas complejas y que la realización televisiva se guiará por criterios profesionales y periodísticos.

"Sabemos cómo clasificar y contextualizar este tipo de situaciones, y lo haremos también en este caso", concluyó, y reafirmó que en ningún caso se emplearán "aplausos artificiales" o medidas similares.

Estas declaraciones de la directora de Programación de ORF se producen tras la ausencia de cinco países en Eurovisión 2026 -España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia- que han decidido no participar en protesta por la presencia de Israel en el certamen.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmó tras una votación que la televisión pública israelí KAN formará parte del concurso, una decisión que había generado un intenso debate interno y ha derivado en la retirada de esas cinco radiotelevisiones públicas.