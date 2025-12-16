Orpo dice que Rusia desplegará más tropas en su frontera cuando acabe la guerra de Ucrania

"Es obvio que si la guerra de Ucrania llega a su fin, Rusia desplazará sus fuerzas hacia su frontera occidental", dijo Orpo a la prensa a su llegada a la cumbre del Flanco Oriental que se celebra hoy en Helsinki, en la que participan los mandatarios de ocho países del este europeo.

Orpo no quiso pronunciarse sobre si la OTAN debería responder a Moscú desplegando a su vez más tropas en su flanco oriental y se limitó a decir que los países de la Alianza "deben reforzar su defensa".

"Todos los países estamos invirtiendo mucho en defensa y si trabajamos juntos dentro de la OTAN y también en la Unión Europea, crearemos un efecto disuasorio muy fuerte", señaló.

El primer ministro finlandés es el anfitrión de la cumbre del Flanco Oriental, a la que asisten los mandatarios de Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumanía, así como el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Según Orpo, el objetivo de esta reunión es fortalecer las capacidades europeas de seguridad y defensa, especialmente en el este de Europa debido a su proximidad con Rusia.

"Queremos enviar una señal clara y contundente desde aquí: necesitamos trabajar más juntos, en estrecha coordinación con la UE y la OTAN, porque Rusia representa una amenaza a largo plazo para todos en Europa. Es una amenaza hoy, mañana y en el futuro", aseguró.

También afirmó que la defensa europea debe reforzarse especialmente en el flanco oriental, porque "lo que suceda aquí es decisivo para la seguridad europea".