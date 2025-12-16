Plus Ultra busca un socio industrial para reforzar su presencia en América Latina

Fuentes de Plus Ultra confirmaron a EFE las conversaciones con posibles interesados en la compañía, tal como avanzó este martes el diario elEconomista.

Con esta operación de búsqueda de socios la aerolínea que preside Julio Martínez pretende reforzar su base accionarial para devolver el préstamo de 53 millones a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), concedido para contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus.

Las conversaciones preliminares, que se han desarrollado de manera discreta, se han mantenido con aerolíneas y turoperadores europeos y americanos interesados, y se espera que puedan materializarse a lo largo de 2026, según explica el periódico.

La búsqueda de un socio se produce tras el relevo en el accionariado y la toma de control por parte del fundador de Plus Ultra y presidente ejecutivo de la aerolínea, Julio Martínez Sola, que en octubre se hizo con el 64,3 % del capital tras comprar las participaciones de Snip Aviation y Fly Spain.

El cambio de control se negoció con los anteriores accionistas mayoritarios -de origen venezolano y nacionalidad española- y es la base para facilitar la entrada de nuevos socios.

La búsqueda de un socio por parte de Plus Ultra tiene lugar en medio del procedimiento judicial abierto por presunto delito de blanqueo de capitales que llevó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) española a detener, la semana pasada, al presidente de la aerolínea y al consejero delegado, Roberto Roselli, que el sábado pasado fueron puestos en libertad.

Las pesquisas se centran en la aplicación del real decreto aprobado por el Gobierno de España en 2021 para dar luz verde a la ayuda a Plus Ultra por 53 millones en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Plus Ultra vuela actualmente desde Madrid a Bogotá (diariamente) y Lima (seis días a la semana) y en mayo próximo tiene previsto incorporar Buenos Aires a sus destinos, con cuatro frecuencias semanales (ocho vuelos). Cuenta con siete aviones Airbus y tiene previsto llegar a la decena en 2028.

La aerolínea española mantiene suspendidos sus vuelos a Venezuela por la inestabilidad en la zona, igual que las también españolas Iberia y Air Europa y otras operadoras como la portuguesa TAP, las colombianas Avianca y Latam, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines.