Policía hondureña usa cañones de agua para dispersar protesta de militantes oficialistas

El desalojo dejó al menos a un hombre con heridas en la frente y al parecer una fractura de nariz, dijo a periodistas una mujer que lo acompañaba en la protesta, lo mismo que varias motocicletas dañadas. En el bulevar también quedaron esparcidas muchas piedras y palos, entre otra basura.

Los manifestantes comenzaron a llegar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que alberga todo el material de las elecciones, hacia las 17:00 horas locales (23:00 GMT), atendiendo un llamado a una movilización "pacífica" del coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

En varios momentos, durante cinco horas de protesta, los militantes de Libre quemaron neumáticos y cerraron el paso de un tramo del Bulevar Fuerzas Armadas, frente a la sede del Infop.

A un costado de la entrada principal del Infop permanecía con varios correligionarios, bajo una carpa blanca, el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien se considera afectado con los resultados preliminares del CNE, en una cerrada lucha con el candidato a la alcaldía de la capital por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, ambos conservadores.

Aldana al parecer salió ileso del desalojo registrado hacia las 22:00 horas locales (04:00 GMT).

También hubo momentos de tranquilidad en los que los manifestantes, muchos portando banderas rojas del partido Libre, solamente coreaban consignas contra los resultados de las elecciones, de las que todavía falta un escrutinio especial para el conteo de votos de al menos 2.792 actas con inconsistencias, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Horas antes, otro grupo, pero de militantes del Partido Liberal, protestó frente a otro portón del Infop, pero no hubo incidentes y la protesta duró menos tiempo.

La seguridad del Infop fue aumentada hoy con elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público.

El CNE atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.

El 99,80 % de las actas escrutadas por el CNE muestra a Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al frente de los resultados con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %).

En el tercer lugar se mantiene la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce las elecciones en la fórmula presidencial aduciendo que hubo "fraude" en los comicios.