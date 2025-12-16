Ramdin felicita a Machado a título personal porque "no hay consenso" dentro de la OEA

"En la OEA no existe una postura consensuada entre los Estados miembros. Por eso no puedo hablar en nombre de la organización, pero sí puedo decir que la felicité en privado, a título personal", explicó el político surinamés durante una rueda de prensa.

Gobiernos de izquierdas como el de México y el de Brasil han evitado pronunciarse sobre el galardón a la opositora venezolana, mientras Colombia ha acusado a Machado de apoyar el intervencionismo extranjero en Venezuela.

Ramdin consideró que "toda persona que sea nominada y reciba el Premio Nobel de la Paz merece felicitaciones". "Para mí eso no es un problema", añadió.

El secretario general afirmó que admira a "cualquier persona, de cualquier país, que luche por los principios fundamentales de la libertad y los derechos humanos", y señaló que en su oficina tiene colgados los retratos de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró además que "tiene comunicación con todos los bandos en Venezuela, incluida la señora Machado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Premio Nobel de la Paz fue entregado el pasado 10 de noviembre en una ceremonia en Oslo a la que Machado no pudo asistir, aunque llegó horas después a la capital noruega tras haber salido de Venezuela en una operación secreta, luego de permanecer más de un año escondida de las autoridades.

Ramdin, quien asumió el cargo en mayo pasado en sustitución de Luis Almagro, ha apostado por abrir un diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.

Al asumir sus funciones, prometió realizar una evaluación sobre el estatus jurídico de Venezuela, país que sigue siendo formalmente miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío.

En 2017, el Gobierno de Maduro denunció la Carta de la OEA para retirarse formalmente del organismo, un proceso que dura dos años.

Sin embargo, en 2019 la OEA reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país, y este retiró la denuncia.