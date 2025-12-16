Renuncia el director del Banco Nación de Argentina, Daniel Tillard

Tillard había asumido la conducción del BNA el 23 de diciembre de 2023, pocos días después del inicio de la Presidencia de Javier Milei.

Según el comunicado oficial, durante su gestión el banco “volvió a desempeñar plenamente su rol”, en un contexto de “solvencia fiscal” y “ordenamiento del balance”, y otorgó unos 20.000 créditos hipotecarios, además de incrementar su participación de mercado.

Wasserman quedará al frente de la mayor entidad financiera de Argentina y “continuará con las políticas que el banco viene llevando adelante”, señaló la comunicación oficial.

Tillard formalizó este martes su renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, quien agradeció su gestión a través de un mensaje publicado en la red social X.

De acuerdo con datos de la entidad, el Banco Nación cuenta con activos por unos 48 billones de pesos (unos 33.000 millones de dólares), depósitos y otras obligaciones por 33 billones de pesos (22.700 millones de dólares) y un patrimonio neto de 15 billones de pesos (10.300 millones de dólares).

El pasado 20 de febrero, el presidente Milei firmó un decreto para convertir al Banco Nación en una sociedad anónima, con vistas a abrir su capital a inversores, una iniciativa que fue suspendida por la Justicia.

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que frenó por seis meses su implementación, tras las alegacioes presentadas por los sindicatos.

En paralelo, el Ministerio de Economía informó este martes la renuncia del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, quien dejará su cargo “para volver al sector privado”.

Pazo será reemplazado por Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), precisó el ministro Caputo.