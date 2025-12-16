Renuncia Juan Pazo, el director del organismo recaudador de Argentina

Pazo será reemplazado por el actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de ARCA y también integrado a la estructura del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo.

De acuerdo al comunicado, el ahora exfuncionario "volverá a desempeñarse en el sector privado, en el cual desarrolló exitosamente toda su vida profesional, seguirá colaborando incondicionalmente con el Ministro Caputo y aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina".

En el anuncio de su renuncia, el Ministerio de Economía resaltó que durante su gestión instauró en ARCA la simplificación de regímenes informativos, un régimen simplificado de pago del impuesto a las ganancias, y dio impulso al proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que fue presentado recientemente por el oficialismo en el Congreso nacional.

Pazo había asumido la dirección de ARCA en diciembre de 2024, logrando un ascenso desde la Secretaría de Coordinación de la Producción en el mismo organismo, para reemplazar a Florencia Misrahi, quien fue despedida por Milei en medio de un recambio extendido de funcionarios de su Gobierno tras un año de mandato.

Caputo se expresó en su cuenta de la red social X sobre el recambio en una de las áreas más importantes de su ministerio: "Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa".

De acuerdo al comunicado del Gobierno, el nombramiento de Vázquez "representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera".