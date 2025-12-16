Rescatan a 3 pescadores y otros 4 permanecen desaparecidos tras un naufragio en Portugal

La alerta se recibió a las 07.50 hora local (misma hora GMT), a través de la radiobaliza de localización de siniestros (EPIRB) del barco pesquero.
Este viajaba con siete tripulantes de nacionalidad indonesia a bordo y habría sufrido una entrada de agua mientras navegaba a más de 200 millas náuticas (aproximadamente 370 kilómetros) de Aveiro, informó la Armada en un comunicado.
Otro barco pesquero que se encontraba en las inmediaciones se desplazó al lugar y rescató a tres de los siete tripulantes, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria, que se encontraban a bordo de una balsa salvavidas.
A estas horas continúa la operación de búsqueda de las otras cuatro personas desaparecidas a través del Centro de Coordinación de Búsqueda y Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), en coordinación con la Fuerza Aérea Portuguesa, que ha activado una aeronave.
El IPMA emitió para este martes una alerta naranja de agitación marítima, con olas del noroeste de 5 a 6 metros, que pueden alcanzar una altura máxima de 10 metros.