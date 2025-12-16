Retraso del escrutinio y protestas oficialistas elevan la tensión poselectoral en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió este lunes del "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" y urgió a los partidos a integrar las Juntas Especiales de Verificación de Resultados para iniciar el escrutinio.

"Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz", indicó Hall en un mensaje en la red social X.

La denuncia de Hall se produjo en medio de protestas de activistas del Partido Libre, que incluyeron la quema de neumáticos y lanzamiento de piedras, en rechazo al proceso electoral, acatando el llamado a movilizaciones de su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Zelaya rechazó de manera "rotunda y categórica" una acusación del jefe de la bancada en el Parlamento del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en el sentido de que el oficialismo estaría fraguando un "autogolpe" de Estado, y aseguró que la protesta de Libre "es pacífica".

"Nuestra movilización responde al escandaloso fraude electoral electrónico, del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) ya denunciado por observadores internacionales, así como ignorar la injerencia extranjera directa, pública y confesada en nuestras elecciones, del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", indicó Zelaya en la red social X.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras, desde Washington, urgió hoy al CNE a iniciar "de inmediato" el escrutinio especial y llamó a la prudencia ante declaraciones de líderes internacionales que podrían aumentar la incertidumbre del proceso.

El jefe de la misión, Eladio Loizaga, calificó de "injustificable" la demora en procesar y publicar los resultados, y pidió decisiones rápidas para agilizar el conteo.

"La circulación de narrativas de fraude a lo largo de todo el ciclo electoral provenientes del oficialismo, de la oposición, e incluso desde una de las autoridades electorales, le han hecho un gran daño a la institucionalidad democrática", denunció Loizaga durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

El 99,80 % de las actas escrutadas por el CNE muestra a Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al frente de los resultados con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 sufragios (39,19 %).

En el tercer lugar se mantiene la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce las elecciones en la fórmula presidencial aduciendo que hubo "fraude" en los comicios.

Representantes de los partidos Nacional y Liberal se reunieron esta noche para buscar acuerdos que agilicen la entrega de resultados y permitan al CNE declarar al presidente electo dentro del plazo de 30 días tras las votaciones.

Arístides Mejía, delegado por el Partido Liberal, dijo que para agilizar el conteo de votos hay que desenredar algunos problemas que hay en el proceso que, lamentablemente, se enredó por la mala transmisión de resultados y el paro de los datos que ha habido.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) instó a garantizar una transición de mando "ordenada, transparente y respetuosa" a la vez que pidió a los actores políticos promover "la sensatez y la no violencia" entre sus militantes.