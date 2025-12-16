Rusia declara 'organización indeseable' a la cadena de noticias alemana Deutsche Welle

Ya en marzo de 2022 la corporación alemana había sido declarada 'agente extranjero', días después de que el Ministerio de Exteriores ruso retirase la acreditación de sus corresponsales en Moscú en respuesta al cierre de la oficina del canal RT en Alemania.

Ante esta decisión, DW anunció que continuaría su cobertura informativa sobre Rusia desde la capital letona, Riga.

La Fiscalía General reconoció el pasado 11 de diciembre como 'indeseable' a DW y solicitó su inclusión en la lista negra del Ministerio de Justicia.

Seguidamente, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, declaró que el Ejecutivo "condena enérgicamente la continua represión contra Deutsche Welle y reafirma su solidaridad con los numerosos colegas críticos de los medios de comunicación, dentro y fuera de Rusia, que no están dispuestos a tolerar las campañas de desinformación organizadas por el Estado ruso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Josef Hinterseher, portavoz adjunto de Exteriores, también condenó esta clasificación y criminalización "totalmente infundada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Rusia, también lo sabemos, reprime masivamente la libertad de expresión en su propio país. La represión allí está a la orden del día, ya no existe libertad de prensa. Por ello, en la situación general, no nos sorprende", añadió.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania las autoridades rusas han lanzado una campaña contra muchos medios internacionales a los que acusan de difundir noticias falsas sobre el Ejército ruso y atentar contra la seguridad del Estado.

En junio de 2024 Rusia bloqueó los sitios de 81 medios de prensa europeos, incluyendo el de la agencia EFE, tras el veto de varios medios rusos en la Unión Europea, y, un año después, sumó a su lista negra a otros quince medios extranjeros.

La declaración de DW como "organización indeseable" es una respuesta de Rusia a la postura de Alemania respecto a la guerra en Ucrania y su firme apoyo a Kiev.