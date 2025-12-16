Mundo
Sánchez se suma a la declaración que pide una fuerza europea apoyada por EEUU en Ucrania

Madrid, 16 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a la declaración de otros líderes europeos en la que abogan por la existencia de una fuerza multinacional europea apoyada por Estados Unidos para Ucrania en caso de un alto el fuego con Rusia, informó el Ejecutivo este martes.

Una decena de jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron este lunes en Berlín esa declaración, en la que saludaron los "avances significativos" en los esfuerzos para logar la paz en Ucrania, y reiteraron la importancia de una fuerza multinacional si hay un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un cese de hostilidades supervisado por Washington.

La declaración fue rubricada por el canciller alemán, Friedrich Merz; las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni; y los primeros ministros de Polonia, el Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof.

También la suscribieron los presidentes de Francia y de Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente, y los jefes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

El Gobierno fue el que informó de que Sánchez se ha sumado a esa declaración, que insiste en la necesidad de lograr una paz justa y duradera que preserve la soberanía ucraniana y la seguridad europea.

