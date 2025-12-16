Sánchez se suma a la declaración que pide una fuerza europea apoyada por EEUU en Ucrania

Una decena de jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron este lunes en Berlín esa declaración, en la que saludaron los "avances significativos" en los esfuerzos para logar la paz en Ucrania, y reiteraron la importancia de una fuerza multinacional si hay un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un cese de hostilidades supervisado por Washington.

La declaración fue rubricada por el canciller alemán, Friedrich Merz; las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni; y los primeros ministros de Polonia, el Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof.

También la suscribieron los presidentes de Francia y de Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente, y los jefes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

El Gobierno fue el que informó de que Sánchez se ha sumado a esa declaración, que insiste en la necesidad de lograr una paz justa y duradera que preserve la soberanía ucraniana y la seguridad europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy