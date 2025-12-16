Tribunal italiano defiende libertad del imán acusado de extremismo tras críticas de Meloni

La corte ordenó el lunes la puesta en libertad de Shahin, recluido en un Centro de Permanencia para Repatriaciones (CPR) desde el 24 de noviembre tras recibir una orden de expulsión del Ministerio del Interior por presuntas opiniones extremistas relacionadas con la masacre perpetrada por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, entre otras acusaciones.

El tribunal justificó su decisión en la ausencia de elementos concretos que permitan calificarlo de persona peligrosa y en que se trata de un hombre "perfectamente integrado" en el país.

Meloni criticó la liberación del imán en redes sociales: "Se trata de una persona que calificó el atentado del 7 de octubre de acto de resistencia, negando su carácter violento. Lo que, en mi opinión, significa justificar, si no incitar, al terrorismo".

Y continuó: "¿Alguien puede explicarme cómo podemos defender la seguridad de los italianos si todas las iniciativas en este sentido son sistemáticamente anuladas por algunos jueces.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En respuesta a estas críticas, hoy el Tribunal de Apelación de Turín difundió un comunicado firmado por su presidenta en funciones, Alessandra Bassi, en la que explicó que la liberación de Shahin se produjo tras un nuevo examen solicitado por su defensa, conforme a la normativa europea, y basado en la aparición de "elementos nuevos" posteriores a la convalidación inicial de la detención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de alegar fallos en el proceso contra el imán, el tribunal turinés recuerda que el expediente relativo a las declaraciones sobre el atentado fue archivado de inmediato por la Fiscalía, y sostiene que dichas afirmaciones constituían una expresión del pensamiento amparada por la libertad de expresión y no reunían los elementos necesarios para configurar un delito.

La Corte también subraya que los contactos de Shahin con personas investigadas o condenadas por apología del terrorismo son "aislados y decididamente antiguos", y que han sido "ampliamente explicados y justificados por el retenido" durante la vista de convalidación.

Además, el tribunal destacó que Shahin reside en Italia desde hace más de veinte años, está "perfectamente integrado e insertado en el tejido social del país" y carece de antecedentes penales.

En relación con su participación en el bloqueo de una carretera el 17 de mayo de 2025, la Corte no ve comportamiento violento ni indicios de peligrosidad concreta y actual, ya que se trató de su mera presencia en la circunvalación junto a otras personas durante una protesta.

En su momento la detención de Shahin provocó numerosas manifestaciones en su apoyo y en contra de la orden de expulsión, no solo de la comunidad islámica de San Salvario, el barrio donde trabajaba como imán, sino también de miembros del clero católico, académicos e investigadores italianos y políticos, especialmente de izquierdas, quienes argumentaron que la orden de expulsión contra Shahin constituía una violación de la libertad de expresión.