Trump quiere destruir lanchas hasta que Maduro se rinda, dice su jefa de gabinete

Washington, 16 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda", afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.