Ucrania insta a los aliados a reforzar la defensa del país con un 0,25 % del PIB en 2026

De cara a 2026, el ministro recordó que Rusia prevé gastar alrededor de 186.000 millones de dólares y señaló que su país puede cubrir con recursos propios "la mitad de sus necesidades de defensa", calculadas en 120.000 millones de dólares.

Sin embargo, requiere 60.000 millones adicionales de sus socios, por lo que sugirió que destinen un 0,25 % del PIB.

Shmyhal informó de que, en caso de cumplirse todos los compromisos pendientes de 2025, Ucrania habrá recibido este año 45.000 millones de dólares en asistencia, la cifra más alta desde 2022.

Según dijo, "la prioridad sigue siendo la defensa aérea", frente a los continuos ataques rusos por aire, y destacó que Kiev ha recibido solo 13 de los 300 misiles NASAMS solicitados (sistema de defensa aérea de medio alcance) en el paquete de apoyo invernal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la reunión, en la que participaron unos 50 países, el ministro británico de Defensa, John Healey, dijo que el Reino Unido realizó este año su mayor inversión anual en defensa aérea para Ucrania, con 600 millones de libras (unos 685 millones de euros), con entregas que continuarán en 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anunció además que pronto comenzará la producción en territorio británico de los nuevos drones interceptores 'Octopus', de los que se enviarán miles de unidades cada mes a la antigua república soviética.

Por su parte, el titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, indicó que su país aportará 3.000 millones de euros adicionales a la defensa ucraniana, con lo que su inversión alcanzará la cifra récord de 11.500 millones de euros.

Tras las intervenciones iniciales, la reunión del UDCG prosiguió a puerta cerrada, con el compromiso de las partes de mantener el apoyo militar a Ucrania al margen de las negociaciones en curso lideradas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz.