Una médica nicaragüense hallada muerta en una cámara frigorífica de una tienda de Miami

La víctima fue identificada como Helen Garay, de 32 años, anestesióloga y madre de dos hijos, según una página de internet en la que se hace una colecta para repatriar el cuerpo a su país.

Garay, quien se encontraba de visita en Miami para ver a familiares, ingresó a la cámara frigorífica y las circunstancias de cómo ocurrió el hecho continúan bajo investigación.

La médica fue encontrada sin vida el domingo pasado en una cámara frigorífica ("walk-in freezer") de una tienda Dollar Tree ubicada en Little Havana.

La víctima, originaria de El Viejo (Chinandega), en el noroeste del país centroamericano, ejercía como anestesióloga en su natal Nicaragua.

La Policía de Miami subrayó que no se hallaron indicios de delito y clasificó la muerte de Garay como "no clasificada", a la espera del informe oficial de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade.

Una página de GoFundMe, creada el domingo, había recaudado hasta este martes más de 11.000 dólares de una meta de 20.000 dólares hasta las últimas actualizaciones.

"La familia actualmente está recaudando fondos para cubrir los costos de repatriación, transporte y servicios funerarios en Nicaragua", señala la página de la campaña.

"Cualquier contribución, sin importar la cantidad, ayudará a honrar su vida y legado y a apoyar a sus hijos en este momento devastador", detalla.