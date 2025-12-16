Una recreación virtual de fósiles revela una cara más primitiva de Homo erectus en Etiopía

Karen Baab, paleoantropóloga de Midwestern University (Arizona, EE. UU.) que lidera el proyecto de investigación en Gona -codirigido por Semaw y Michael Rogers (Southern Connecticut State University, EE. UU.)- destaca la presencia de esos rasgos más antiguos, en una combinación que hasta ahora solo se había documentado en Eurasia.

"Sabíamos que el fósil DAN5 tenía un cerebro pequeño, pero esta nueva reconstrucción muestra que su cara también era más primitiva que la del Homo erectus africano clásico de la misma época”, indica, subrayando que este es el primer fósil que muestra esta combinación de rasgos dentro de África.

El resultado del estudio cuestiona la idea de que esta especie evolucionara fuera del continente, y apunta entre las explicaciones posibles que la población de Gona hubiera conservado rasgos anatómicos propios de aquel grupo que salió de África unos 300.000 años antes.

Para la reconstrucción virtual los investigadores han utilizado micro-TAC de alta resolución para estudiar los cuatro fragmentos principales de la cara recuperados durante la campaña de excavación de Gona en el año 2000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A partir de estos escaneos se generaron modelos 3D de cada fragmento, que se ensamblaron digitalmente, y a continuación se encajaron los dientes en el maxilar superior. El paso final consistió en “acoplar” la cara a la bóveda craneal para obtener un cráneo casi completo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este trabajo de reconstrucción se prolongó alrededor de un año y pasó por varias versiones antes de alcanzar el modelo definitivo.

Karen Baab, responsable del proceso, lo describe como un rompecabezas 3D extremadamente complejo, en el que no se conoce el resultado exacto de antemano: “Afortunadamente, sabemos cómo encajan los elementos faciales en términos generales, así que no partíamos de cero”.

Existe además la posibilidad de evaluar escenarios evolutivos alternativos, como la mezcla genética entre dos especies, un fenómeno documentado en fases recientes de la evolución humana entre neandertales, humanos modernos y los llamados denisovanos.

Además, junto a la diversidad anatómica, el proyecto de investigación también ha documentado diversidad de comportamientos en el yacimiento de Gona.

Por regla general los investigadores consideran que el Achelense (Modo 2) sustituyó al Olduvayense (Modo 1) hace 1,7 millones de años; “sin embargo, la investigación en Gona ha demostrado que la tecnología olduvayense se mantuvo, de hecho, presente de forma generalizada a lo largo de todo el Paleolítico”, declara el arqueólogo del CENIEH.