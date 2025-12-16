Violentos combates por el control de Kordofan endurecen la crisis humanitaria en Sudán

Los combates se centran en las inmediaciones de la zona de Jabara al Sheikh y otras áreas del estado de Kordofán del Norte (centro-sur), donde el Ejército sudanés bombardeó con artillería y drones posiciones de las FAR que respondieron con ataques con aviones no tripulados.

"Las fuerzas móviles del Ejército están estrechando el cerco contra la milicia en las zonas de Umm Sayala, Jabara al-Sheikh y Umm Qurfa, en Kordofán del Norte, tras bombardear sus posiciones anoche con drones, destruyendo vehículos de combate y depósitos de armas, y causando decenas de bajas entre sus filas", dijeron las fuentes.

Apuntaron, por otro lado, que las FAR atacaron con drones las zonas de Samasim y Abu Jubaiha, en el estado de Kordofán del Sur, sin precisar si hubo víctimas.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tanto el Ejército como los paramilitares iniciaron una amplia campaña militar en Kordofrán, una región rica en petróleo y compuesta por tres estados, tras la caída en octubre pasado de la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, que era el último reducto de los militares en todo el oeste de Sudán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esos combates han agudizando aún más la crisis humanitaria desatada por la guerra, y ahora cada vez más dura en Kordofán y Darfur, donde el conflicto "está atrapando a la población civil, destruyendo servicios esenciales, incrementando el riesgo de hambruna y desplazamientos, y restringiendo gravemente la asistencia vital", según advirtió este martes la oficina de la ONU para Sudán, OCHA.

La organización internacional, que afirma que necesitaría 2.900 millones de dólares para ayudar a alrededor de 20 millones personas en Sudán, avisó en un comunicado que solo en Darfur del Norte "las crecientes necesidades están abrumando a las comunidades a medida que aumenta el desplazamiento desde Al Fasher, con civiles varados sin apoyo y con necesidad urgente de acceso seguro".

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.

Las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario aún no han dado resultados pese a las repetidas afirmaciones de las partes en conflicto a estar abiertos a una tregua.