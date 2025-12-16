'Widow's Bay' se estrenará en Apple TV en abril de 2026

La serie lanzará primero tres capítulos y cada semana desvelará un nuevo título hasta completar las diez entregas de la primera temporada.

Matthew Rhys, conocido por 'The Americans', es protagonista y productor del proyecto, firmado por Katie Dippold y dirigida por Hiro Murai.

'Widow's Bay', a medio camino entre el género de terror y el cómico, se ubica en una pintoresco pueblo isleño de Nueva Inglaterra, en la que su alcalde (Matthew Rhys) está desesperado por revivir a su comunidad a través del turismo.