Activistas honran con una vigilia frente a un centro del ICE el Día del Migrante en EE.UU.

"Es un día donde de verdad nosotros queremos celebrar, número uno, la fortaleza de nuestra comunidad, pero también tenemos que vivir en la realidad", dijo a los medios Yareli Méndez, coordinadora de Política de American Friends Service Committee (AFSC).

"Tenemos que nombrar la realidad, que es que este año estamos viendo violaciones de Derechos Humanos, estamos viendo detenciones injustas, estamos viendo cómo están violando la Constitución de este país", añadió.

Su plataforma fue una de las convocantes del acto que congregó a decenas de personas frente a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Miramar, en el condado Broward, al norte de Miami.

El evento tenía la meta de honrar la dignidad de los migrantes detenidos, así como llamar la atención sobre los abusos dentro del sistema migratorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los participantes destacaron casos de detenciones prolongadas y arbitrarias, desapariciones forzadas en centros de detención migratorios sin informar a los familiares o a los representantes legales, o la intimidación y la separación familiar durante los registros del ICE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ser inmigrante no es un crimen, ser inmigrante es tener la valentía de haber querido superar, de haber querido salir adelante y venir a un país algunas veces sin conocer a nadie y tratar de hacer lo mejor para uno y su hijo", sostuvo Méndez.

Ariadne Betancourt, una migrante que intervino en la vigilia y cuyo padre se encuentra detenido, denunció que las autoridades se estaban saltando el proceso legal al impedir que un juez revise los casos, y al tomar represalias contra aquellos que cuestionan su caso.

Un informe de Amnistía Internacional denunció a principios de este mes que las personas detenidas en dos centros migratorios en Florida enfrentan tortura, mientras son privados de alimentos de calidad y de acceso a los servicios médicos.

"Él me dice que en (el centro de detención de) Krome se la dan (las medicinas), lo que no tiene es un horario constante y un diabético tiene que tener las medicinas a una cierta hora", lamentó Betancourt.

Las redadas y el número de migrantes arrestados se han multiplicado desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado enero, y la puesta en marcha de una agenda contra la inmigración.

"Es triste y vergonzoso lo que está pasando en Estados Unidos, no tiene nada que ver con como se conocía este país", resumió a EFE la coordinadora de Campaña de AFSC, María Bilbao.