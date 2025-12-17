Acuerdo concede inmunidad a militares de EEUU en territorio paraguayo, según texto oficial

En su artículo 2, el acuerdo SOFA, que rubricaron Estados Unidos y Paraguay el pasado lunes en Washington, señala que esta inmunidad tendrá como marco legal "la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961".

Mientras que en el artículo 11 se detalla que las partes "obviarán cualquier reclamo" por la muerte "de miembros del personal de las fuerzas armadas de cualquiera de los Gobiernos o su personal civil" cuando esto surja en el cumplimiento de los deberes que regula el acuerdo.

Además, el personal estadounidense en territorio paraguayo tendrá otras prerrogativas, como el derecho de introducir y sacar del país latinoamericano diversos equipos y suministros sin pagar impuestos, nacionalizaciones o tasas de aduanas.

De igual forma, el pacto establece que las aeronaves, buques y vehículos que operen el Departamento de Defensa de Estados Unidos se desplacen libremente por el territorio paraguayo, del que podrán entrar y salir "con la debida notificación a las autoridades pertinentes".

El acuerdo SOFA establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad entre Estados Unidos y Paraguay, dos naciones que han fortalecido sus lazos en los últimos años.

Hoy, el ministro de Defensa del país suramericano, el general en situación de retiro Óscar González, apuntó que el pacto "no implica" la instalación de una base militar estadounidense en suelo paraguayo o la participación de estos uniformados en operaciones militares dentro y fuera de este país.

"Ellos van a participar en operaciones de entrenamiento, capacitación de las Fuerzas Armadas de Paraguay", afirmó González, tras señalar que además apoyarán en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y los ciberataques.

En el ámbito de la región, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.