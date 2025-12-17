Al menos 2 muertos y 32 heridos al volcar bus de estudiantes paraguayos desde Brasil

El bus, con al menos 37 pasajeros a bordo, "la mayoría estudiantes", retornaba de una excursión en el municipio brasileño de Camboriú y se dirigía a la ciudad paraguaya de Luque (centro), dijo a EFE el jefe de la comisaría de la ciudad de Coronel Oviedo, capital de Caaguazú, Victorino Bogado.

El portavoz policial refirió que el conductor al parecer "perdió el control" del vehículo, que cayó en la cuneta de una carretera.

Una mujer de 41 años y un adolescente de 17 años fallecieron "en el lugar y de forma instantánea", afirmó el comisario, al detallar que en la unidad también viajaban madres de los alumnos.

Además, aseguró que 27 heridos fueron atendidos en el Hospital General de Coronel Oviedo e indicó que "no revisten de gravedad".

Otras cinco personas con lesiones leves llegaron al Hospital Policial Santa Rosa del Lima, ubicado en la misma ciudad, agregó Bogado.

En declaraciones a la radio Monumental, la fiscal Lourdes Soto aseguró que, según reportes de los bomberos y la Policía, el conductor del vehículo "venía a mucha velocidad".

Los jóvenes son egresados de tres colegios en Luque, añadió la funcionaria.