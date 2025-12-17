Alemania pone en marcha una reforma de las ayudas sociales con sanciones más estrictas

Según dijo el portavoz de la cancillería Stefan Kornelius en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, el objetivo es que "sólo reciban apoyo los que de verdad lo necesitan", al incrementarse la presión sobre aquellas personas que a juicio de las autoridades no se esfuerzan por encontrar empleo.

Con el nuevo sistema, que todavía debe recibir el visto bueno del Parlamento, quien no se presente a una citación de la agencia de empleo recibirá de inmediato una segunda y, si tampoco acude, su prestación será recortada en un 30 %, explicó Kornelius.

Si el receptor de la ayuda no se presenta a una tercera citación, la prestación será suspendida del todo, mientras que, en el siguiente paso, si sigue sin cooperar, la agencia de empleo dejará de cubrirle el pago del alquiler.

No obstante, el portavoz matizó que al imponer las sanciones se tendrán en cuenta situaciones personales que puedan actuar como atenuante, por ejemplo casos de enfermedad.

La reforma del 'pago ciudadano' ha sido objeto de largas disputas entre los conservadores del canciller Friedrich Merz, que inicialmente querían ahorrar en las partidas destinadas a este fin, y sus socios de coalición socialdemócratas.

Finalmente, la reforma no implica un recorte, aunque el Gobierno argumenta que con las sanciones más estrictas se mejorará la incorporación al mercado laboral y por ello se reducirá el número de receptores de esta ayuda, con el consiguiente ahorro.

No obstante, los medios alemanes especulan con que posiblemente el Tribunal Constitucional podría obstaculizar la reforma, puesto que, según la interpretación de este órgano, el Estado tiene la obligación de garantizar, para cada un individuo que no pueda mantenerse por sí mismo un "mínimo para una existencia digna".

La posibilidad de suspender del todo la ayuda a modo de sanción contravendría posiblemente esta obligación.

Según datos oficiales del mes pasado, en la actualidad perciben el 'pago ciudadano' un total de 5,2 millones de personas, de las que 1,4 millones son niños menores de 15 años, con un coste anual de 50.000 millones de euros para el Estado.

Una persona sin dependientes a su cargo percibe actualmente hasta 563 euros al mes en efectivo para su manutención, a los que se suman los costes de alquiler y calefacción.