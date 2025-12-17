Asesinan a siete personas en una vivienda de la zona costera de Ecuador

El hecho ocurrió en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia, cerca de las 23:30 hora local (04:30 GMT de este miércoles).

Las autoridades, que hallaron los cadáveres en una terraza, informaron inicialmente del asesinato a seis personas, así como de un herido, pero posteriormente se confirmó su deceso, publicó el portal Primicias.

Wladimir Acurio, comandante de la Policía en la subzona Manabí, explicó que las víctimas estaban reunidas, cuando desconocidos -aparentemente con vestimenta similar a la de la Policía- ingresaron y les dijeron que llegaban a realizar un operativo.

"Hay huellas de tortura y estaban maniatados. También tienen disparos en la cabeza", detalló el jefe policial antes de agregar que los asesinados son tres mujeres y cuatro hombres, los cuales habían alquilado el inmueble hacía poco.

Primicias reportó que este es el asesinato múltiple número 21 registrado en Manabí en lo que va de 2025 y que Portoviejo es el segundo distrito más violento de la provincia, por detrás de Manta (que incluye a las zonas de Montecristi y Jaramijó).

En el distrito Manta-Jaramijó-Montecristi, hasta el pasado 20 de noviembre, se registraron 464 muertes violentas; mientras que en todo 2024, hubo 412 asesinatos y en 2023, la cifra fue de 389 crímenes, anotó.

Agregó que la violencia en esta provincia costera está vinculada a la disputa territorial entre grupos criminales, como Los Choneros, Los Lobos, Los R y, recientemente, se han sumado los G-200.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".