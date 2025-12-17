Australia comienza funerales por las víctimas del atentado con fuerte despliegue policial

El primer servicio fúnebre se celebró hoy en el barrio de Bondi en memoria del rabino Eli Schlanger, nacido en el Reino Unido y una de las 15 víctimas mortales del tiroteo del domingo -además del atacante abatido-, que se produjo durante un acto de la comunidad judía por la festividad de Janucá.

La ceremonia tuvo lugar a partir de las 10:30 hora local (23:30 GMT) en el centro comunitario judío de Chabad en Bondi, con una gran afluencia de personas, según informaron el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano y la Junta Judía de Nueva Gales del Sur.

A la llegada del féretro, familiares y asistentes rompieron en llanto, mientras agentes de policía rendían honores al paso del ataúd.

El funeral fue iniciado por el rabino Levi Wolff, quien afirmó que Schlanger fue "arrancado de nosotros mientras hacía lo que más amaba", y destacó que había dedicado su vida a "difundir amor y alegría y a cuidar de su gente con una entrega sin límites".

Wolff añadió que Schlanger "se elevó como una de las almas más altas y sagradas", y subrayó que su pérdida es "enorme para todo el pueblo judío" e "indescriptible" para la comunidad local.

Está previsto que a lo largo del día se celebre también el funeral del rabino Yaakov Levitan, otra de las víctimas mortales del ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que asistiría a los funerales "si es invitado", y argumentó que se trata de ceremonias "para despedir a los seres queridos de las familias afectadas".

En paralelo, las autoridades sanitarias informaron de que 21 personas continúan hospitalizadas, cinco de ellas en estado crítico pero estable, a consecuencia del atentado terrorista que Albanese ha relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI).

El domingo, un tiroteo en la playa de Bondi durante un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores del ataque, y decenas de heridos.

Los presuntos asaltantes, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24.