Autoridades detienen a tres extorsionadores de 'Los Blancos de Troya' en oeste de México

El arresto fue revelado en la cuenta de X del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que la detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el municipio de Apatzingán, oeste del país y zona de operación de esta agrupación delictiva.

Según fuentes oficiales, los capturados fueron identificados como Juan Ramón Zepeda Ayala, de 35 años, alias 'Chaparro', Juan Manuel Salas Vázquez, de 32 años, y José de Jesús González Ureña, de 30 años, alias 'Chuy', los tres vinculados con la mencionada organización criminal.

Precisaron también que Ramón Zepeda es el líder de este grupo, siendo el encargado de resguardar y suministrar armamento utilizado para el secuestro y extorsión a los productores de limón del estado.

En un comunicado, la SSPC también informó que la detención se llevó a cabo, luego de desarrollar líneas de investigación sobre 'Los Blancos de Troya' y fue con dicha información que se dio seguimiento a los tres sujetos asentados en la localidad de Cenobio Moreno, una de sus zonas de operación.

"Con esta información, los efectivos implementaron diferentes dispositivos de seguridad y al realizar recorridos de vigilancia ubicaron a los sujetos objeto de investigación, por lo que les marcaron el alto", argumentó el documento.

Tras realizar la inspección de seguridad, la SSPC informó del hallazgo de cinco teléfonos celulares, dos controles para dron, dos radios de comunicación, 14 cartuchos útiles, piezas de armas de fuego, una réplica de arma de fuego, un arma de fabricación artesanal y tres bolsas con droga.

La operación fue encabezada por elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y la Policía estatal.

Michoacán es uno de los ocho estados que concentran el 66 % de los delitos de extorsión en el país y es también una de las siete entidades que acumula el 51 % de los homicidios, por lo que este territorio se ha convertido en un foco de atención y supervisión para el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.