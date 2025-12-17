CAF aprueba 980 millones de dólares en transporte, clima y barrios vulnerables en Uruguay

Según expresó el organismo a través de un comunicado, la operación se articula a través de cuatro ejes estratégicos que buscan reducir las brechas territoriales y sociales, además de equilibrar la deuda pública ante eventos climáticos extremos.

Uno de los pilares principales es el programa 'Más Barrio', que contará con 250 millones de dólares para intervenir en 21 zonas prioritarias con alta vulnerabilidad social. El proyecto combina desarrollo urbano y seguridad ciudadana, y se estima que beneficiará directamente a cerca de 70.000 personas en su fase inicial.

En materia de movilidad, el organismo aprobó 300 millones de dólares para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Montevideo. Esta inversión busca implementar -según CAF- un sistema de alta capacidad y sostenible que beneficie a 1,86 millones de habitantes.

Para su gestión, se creará la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, con participación del Ministerio Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Pública y los Gobiernos locales de los departamentos (provincias) de Montevideo, Canelones y San José.

El paquete incluye también 130 millones de dólares para infraestructura en los 19 departamentos del país, ejecutados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, con el objetivo de reducir las diferencias territoriales que afectan al país.

De acuerdo con CAF, el 17 % de la población uruguaya y el 13 % de los hogares se encuentra en situación de vulnerabilidad, con una incidencia significativamente mayor en el norte del país, brecha que este programa pretende mitigar.

También se autorizó una línea de crédito contingente de 300 millones de dólares para la gestión de deuda pública y atención de emergencias. Este instrumento pretende permitir al país sudamericano acceder a liquidez rápida ante conmociones externas, reservando hasta el 50 % del total para atender desastres causados por eventos climáticos extremos.

"Esta aprobación histórica refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de Uruguay", afirmó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, quien destacó que estos proyectos son instrumentos necesarios para "construir cohesión social y aumentar la resiliencia frente a la crisis climática".