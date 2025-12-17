Carnaval taurino de localidad mexicana de Autlán destacará por figuras de España y México

Para la edición de 2026, el encuentro, que arranca el 11 de enero, apuesta por el rejoneo y por contar con figuras sobresalientes de ambos países, como los españoles Guillermo Hermoso de Mendoza y Andrés Céspedes González, éste último mejor conocido como Andy Cartagena.

Estos no serán los únicos toreros peninsulares, ya que el matador Daniel Luque y el joven Marco Pérez, de 18 años, completan la nómina de espadas ibéricas en los carnavales de este año.

En cuanto a las figuras nacionales destacan los cuatro toreros referencia del escalafón en este momento: Diego San Román, Ernesto Javier ‘El Calita’, Isaac Fonseca y Héctor Gutiérrez.

La presentación y develación de los carteles de esta fiesta brava, fundada en 1831, estuvo presidida por el presidente municipal de Autlán, Gustavo Salvador Robles Martínez, y a su lado estuvo el empresario responsable de estos carnavales, Juan Pablo Corona Rivera, quien también representa la empresa taurina Corona + Corona.

Los eventos iniciarán el domingo 11 de enero, con la novillada de Fernando Lomelí para los diestros Alejandro Fernández, Javier Cuartero y Jairo López.

Le sigue la corrida de Toros de Peñalba, el sábado 14 de febrero, para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, Ernesto Javier ‘Calita’ y Luis David Adame.

Al día siguiente, el domingo 15 de febrero, ocho toros de Begoña se medirán con los toreros Daniel Luque, Leo Valadez, Diego San Román e Isaac Fonseca.

Para el lunes 16 de febrero, el cartel invita a la Corrida de rejones, con ocho toros de San Lucas para Andy Cartagena, Tarik Othón y André Gongacalves.

Por último, el martes 17 de febrero se tiene previstas entradas para ocho toros de San Constantino que se verán cara a cara con los rejoneadores Juan Pablo Sánchez, Diego Silveti, Héctor Gutiérrez y Marco Pérez.