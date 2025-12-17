Cartel Jalisco está detrás de explosión de auto en Michoacán, dice Fiscalía de México

Además, confirmó que la explosión fue provocada por un artefacto explosivo activado a distancia, lo que revela las tácticas empleadas por grupos criminales en la región.

"La investigación se trae desde Michoacán, hemos ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable", dijo a medios el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

"Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana", añadió.

Un día después del incidente, el Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil frente a las citadas instalaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias 'El Comandante Teto', identificado como un exintegrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cartel hegemónico del narcotráfico autodenominado como Los Caballeros Templarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el Pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de las rutas del tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en el 1 de noviembre en la celebración de Día de Muertos.