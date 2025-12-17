China desmantela dos redes que traficaban con muestras de sangre de mujeres embarazadas

Según la información facilitada por la Aduana de Cantón, citada este miércoles por la prensa local, la investigación culminó recientemente con una operación coordinada en Cantón, Foshan y Shenzhen, que se saldó con la detención de 26 sospechosos.

De ellos, nueve han sido ya formalmente arrestados tras la aprobación de la fiscalía, mientras el caso continúa bajo investigación.

Las pesquisas preliminares indican que los grupos desmantelados habrían obtenido beneficios ilegales superiores a los 30 millones de yuanes (4,2 millones de dólares, 3,6 millones de euros) mediante la salida clandestina de muestras de sangre de mujeres gestantes, un material que contiene información genética y cuya exportación está sujeta a un estricto control administrativo en China.

La investigación se remonta a 2022, cuando los departamentos de lucha contra el contrabando, control de riesgos e inspección aduanera comenzaron a supervisar casos de exportación irregular de muestras biológicas detectados en distintos puntos fronterizos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El análisis de información obtenida en internet permitió identificar a grupos que utilizaban plataformas digitales para ofrecer servicios como cribados genéticos o pruebas de determinación del sexo fetal, prohibidas por la normativa china cuando no existe una necesidad médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con el resultado de las pesquisas, las redes ofrecían estos servicios a través de anuncios en redes sociales, con precios que solían rondar los 2.500 yuanes (354 dólares, 302 euros).

Tras acordar el pago, las mujeres eran instruidas para obtener la muestra de sangre por su cuenta, recurriendo a conocidos o a determinados servicios médicos disponibles en plataformas sanitarias en línea.

Las autoridades, citadas por medios locales, describieron un proceso estructurado que incluía la captación de clientas por internet, la recogida de las muestras mediante envíos de mensajería, su almacenamiento temporal y, finalmente, su traslado ilegal fuera del país.

Para eludir los controles fronterizos, los implicados ocultaban los tubos de ensayo adheridos al cuerpo o en compartimentos especialmente preparados en el equipaje.

Durante la investigación se detectaron casos de filtraciones y rotura de tubos, y algunas muestras contenían enfermedades infecciosas, por lo que los investigadores alertaron del aumento del riesgo de transmisión de patógenos mediante este contrabando.