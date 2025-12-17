Colonos atacan propiedades palestinas en Cisjordania con proclamas contra Ejército israelí

"Avi Bluth, no juegues con nosotros", escribieron los colonos en uno de los muros de una vivienda palestina del pueblo, próximo a la ciudad de Ramala.

Bluth está al cargo del Comando Central del Ejército israelí, que se encarga de las operaciones de Cisjordania ocupada. A mediados de noviembre Bluth tildó los ataques como "intolerables" ante el repunte de agresiones que se estaba produciendo, aunque estas ya eran habituales con anterioridad.

"Dejad de perseguir a los judíos", se lee en otro grafiti.

Un periodista presente en la localidad aseguró a EFE que la incursión de los colonos en Ein Yabrud comenzó hacia las 2.00 de la madrugada (00.00 GMT), cuando prendieron fuego a un vehículo. Después, entraron en otra vivienda e incendiaron un segundo coche y partes de un olivo.

Las imágenes compartidas por testigos del ataque muestran una cochera con un vehículo en llamas, así como otro coche calcinado en la calle.

Pese a que la violencia de los colonos en Cisjordania es una constante desde hace años y se disparó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, haciendo de los ataques a palestinos, la destrucción de sus olivos, los robos de su ganado o los incendios contra sus propiedades una práctica cada vez más frecuente e intensa.

Sin embargo, las tropas israelíes apostadas en este territorio palestino no interceden o, habitualmente, lo hacen para proteger a los colonos agresores deteniendo o abriendo fuego contra los palestinos.

Los ataques se dispararon durante la temporada de colecta de la aceituna este 2025, alcanzando máximos históricos en octubre: la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró 236 ataques de colonos; mientras que la cifra de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) asciende a 536.

La Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro (CRCM) del Gobierno palestino eleva aún más la cifra hasta las 750 agresiones.

La violencia de las imágenes de los ataques, entre ellos el de un colono apaleando en la cabeza a una mujer durante la recogida de aceitunas, llegó hasta los medios israelíes, provocando algunas condenas por parte de la clase política y los militares, si bien no se tradujeron en medidas efectivas.

Cerca del 94 % de las investigaciones abiertas por la Policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación, según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din.

Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.