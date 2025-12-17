Condenan a 22 años de prisión al violador de una niña de ocho años en Ecuador

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género demostró que el ahora sentenciado, quien era hermano de la pareja de la madre de la víctima, consumó el delito en 2019, bajo la advertencia de que "eso es un secreto".

De esta manera, silenció a la niña hasta que cumplió doce años. A inicios de marzo de 2024, durante una clase de Educación Física, docentes de la institución educativa revisaron los brazos de las estudiantes y detectaron varios cortes en las extremidades, por lo que fue referida a la psicóloga del plantel.

En ese momento, la niña rompió el silencio y relató a la profesional los hechos de violencia sexual sufridos cuando tenía ocho años.

De inmediato, la institución llamó a la madre de la víctima para informarle sobre lo ocurrido y, posteriormente, presentaron la denuncia ante Fiscalía, informó el Ministerio Público en un comunicado.

La víctima recibió varias intervenciones psicológicas, dato que el fiscal del caso informó al Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa y emitió la sentencia condenatoria.

Como parte de la reparación integral, el Tribunal dispuso el pago de 5.000 dólares a favor de la víctima, además de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (376.000 dólares en total) para la administración de justicia, valores que deberán ser pagados por el sentenciado.